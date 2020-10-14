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Дима Билан станет крокодилом Геной

Марьям Ибрагимова
14 октября, 2020 13:35
1 мин
Фото: beatmaker.tv
Фото: beatmaker.tv

Российский поп-исполнитель Дима Билан озвучит крокодила Гену в новом полнометражном фильме «Союзмультфильма» про Чебурашку. Об этом артист рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Он опубликовал видеозапись, на которой спел отрывок известной песни про день рождения, случающийся лишь раз в год, держа в руках плюшевого крокодила Гену.

«Угадаете, какую старую добрую песню я записывал для спецпроекта «Союзмультфильм» и «Русское радио»? Исполнять легенду всегда радостно!», – подписал Билан публикацию.

Известно, что съемки полнометражного 3D-фильма про Чебурашку запланированы на 2021 год. Выход картины в прокат намечен на 2022 год. Бюджет составит не менее 600 миллионов рублей.

темы
Союзмультфильм
Чебурашка
крокодил Гена
Дима Билан
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