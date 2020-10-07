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После успеха сказки «Последний богатырь» «Союзмультфильм» сделает 3D-кино о Чебурашке

Лилия Караева
7 октября, 2020 15:25
1 мин
Чебурашка
Flickr

Киностудия «Союзмультфильм» сделает полнометражный фильм под названием «Чебурашка». Продюсеры до сих пор не инвестировали в детское кино на регулярной основе, но после успеха фильма-сказки «Последний богатырь» в 2017 году решили, что эта ниша недооценена.

Год назад киностудия получила права от семьи Эдуарда Успенского на литературную основу истории Чубарушки. Съемки планируются в 2021 году, а выход картины в прокат - в 2022-м.

Фильм будет создан вместе со студией Yellow, Black and White (YBW). Бюджет картины составит не менее 600 млн рублей.

По данным «Коммерсанта», в фильме будет много компьютерной графики. С ее помощью воспроизведут Чебурашку.

Премьера выйдет на канале «Россия 1», несколько показов получит СТС.

Ранее «Союзмультфильм» ввел трех новых героев в мультфильм «Ну, погоди!».

темы
кино
Союзмультфильм
Чебурашка
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