Как дезертир нацистов казнил

Через 15 дней после завершения показательного процесса над государственными и военными деятелями Гитлеровской Германии, палач Нюрнбергского трибунала засучил рукава. Казнить главных злодеев ХХ века — словно в насмешку! — доверили 35-летнему сержанту армии США Джону Вудсу.

Джонни Вудс был простым парнем из Канзаса (хотя в некоторых источниках местом рождения «героя» указывают штат Техас). Со своей внешностью добряка и увальня он вполне мог сыграть бы роль Страшилы из книги Лаймена Баума «Удивительный волшебник из страны Оз».

Биография сержанта Вудса, мягко говоря, была небезупречна. Когда в 1929 году его призвали в ВМС США, Джон не пожелал тянуть военную лямку и самовольно покинул корабль, на котором служил.

Во время войны за такие фокусы Вудс и сам мог попасть под трибунал, а после этого отправиться на эшафот или заглянуть в дула ружей расстрельной команды. Но время было ещё мирное. Военный суд ограничился менее строгим наказанием.

Чем занимался Джон, демобилизовавшись из армии, вплоть до начала Второй мировой?

Дезертир трудоустроился палачом в Сан-Антонио (штат Техас), где если взять на веру его собственные слова, отправил на тот свет более 350 уголовных преступников. Подтверждения этой головокружительной статистике нет. И профессионализм Вудса, продемонстрированный в ходе казни по приговору Нюрнбергского трибунала, был нулевым.

Практиковал Джон «старое доброе» повешение. С «техникой» работать не любил, видимо, чувствуя опасность, которая от неё исходит. С людьми, которые заверяли его, что в ходе экзекуции на виселице приговорённый долго мучается в петле, Вудс мог поспорить.

И даже продемонстрировать, как быстро и безболезненно можно избавить от страданий всё ещё дёргающегося в петле повешенного.

Доводилось ли вам в детстве раскачиваться, словно маятник, ухватившись руками за «тарзанку», которая также иногда называется «банджи»?

Увидев, что казнимый преступник дёргается в петле, грузный Джонни Вудс хватался за его ноги, и — под дичайший хруст позвонков! — конвульсия, наконец, прекращалась.

«Фирменным» почерком Вудса была знаменитая петля, на которой было 13 (чёртова дюжина!) узлов.

Призывать в армию два раза? В общем-то, нонсенс. Но дезертира Вудса, этого «заплечных дел мастера» из Техаса, призвали повторно, когда ему было уже 32 года — в 1943-м.

Числясь в 37-й инженерном батальоне армии Соединённых Штатов, он не остался без работы.

Американские военные – тоже люди. В ходе реальных боевых действий многие из них «куролесили», совершая, в том числе, уголовные преступления – грабя, дезертируя с поля боя. У Военной полиции не оставалось другого выбора, кроме как искать крепких ребят для исполнения приговоров трибунала.

Вудс был в числе первых добровольцев, вызвавшихся отправлять своих набедокуривших товарищей по оружию на тот свет за тот же самый проступок, который совершил когда-то он сам.

Так Джон стал штатным палачом армии США — структуры, которой было доверено вершить правосудие над лидерами Третьего Рейха.

Почему именно Нюрнберг был выбран местом проведения международного военного трибунала?

Именно здесь была штаб-квартира Национал-социалистической рабочей партии Германии. В Нюрнберге прошли 403 открытых заседания суда, дали показания тысячи людей.

В последнем слове перед вынесением приговора никто не раскаивался, потому что банально не видел зла в своей, как оказалось, преступной деятельности.

Геринг, подписавший десятки декретов, признавался, что был не в курсе программы уничтожения евреев. Кальтенбруннер полагал, что Гестапо и СД выполняют вполне мирные функции, как дорожная полиция. Риббентроп, взошедший на эшафот первым, утверждал, что о внешней политике Рейха имел самое смутное представление.

Кейтель не подозревал, что его собственные приказы будут выполнять настолько тщательно. Рудольф Гесс, оставленный трибуналом в живых, доживший до 93-х лет и настойчиво отказывавшийся от помилования вплоть до самоубийства в тюрьме Шпандау в 1987 году, обмолвился, что передавал приказы Гитлера посыльным, не читая. Поэтому не всегда был в курсе происходящего. Однако он был обеими руками за то, чтобы вернуть Германии её былое величие, безвозвратное утраченное после подписания Версальского договора.

В осеннюю ночь на 16 октября 1946 за приговорёнными Риббентропом, Кальтенбруннером, Йодлем, Штрайхером и ещё шестью нацистскими преступниками, пришли офицеры Военной полиции. Заглянули они и к одиннадцатому приговорённому к смертной казни — Герману Герингу, но застать его в живых не удалось.

По одной из версий Геринга, который мечтал умереть не от позорной петли, а от пули, как солдат, выручила супруга, актриса Эмми Геринг. В последнем поцелуе она передала ему накануне из уст в уста ампулу с цианистым калием. Вчерашний преемник фюрера пожелал своим вчерашним «партайгеноссе» спокойной ночи досрочно, не позволив затянуть вокруг его шеи тринадцатиузловую петлю.

Впрочем, историю о «цианистом поцелуе» следует считать, скорее, городской легендой. Нести во рту супругу ампулу не рискнёт самая мужественная женщина, ведь в любой момент она может расколоться.

Где же была ампула? В зубе? В тюбике с пастой? В каблуке сапога? Ответа мы не узнаем никогда. Интересным является вопрос, как покончивший с собой Геринг узнал о времени казни, которое держалось в строгом секрете?

Судя по всему не обошлось без «лиц, ему симпатизировавших». Вполне возможно, симпатизировавших за вознаграждение. Хорошие отношения сложились у преемника Адольфа Гитлера с американским офицером Чаком Уиллисом, хваставшимся впоследствии золотыми часами, подаренными Герингом.

Чак Уиллис даже успел сделать бизнес. Он продавал фото с автографами Геринга. Продавал задорого. И вполне мог «оказать услугу».

Не удалось казнить и заочно приговорённого к смерти Мартина Бормана, который, как оказалось позже, вообще был неподсуден. В 1972 году, в Берлине, были обнаружены его останки. Официальной датой смерти Бормана значится 2 мая 1945 года.

Местом казни его коллег стал переоборудованный спортзал Нюрнбергской тюрьмы.

Джон Вудс, избранный на роль палача, очень быстро стал медийной персоной. Он ни от кого не прятался, наоборот, налево и направо раздавал интервью, охотно общался с журналистами, представая в глазах общественности настоящим профессионалом своего ремесла.

Не обошлось без курьёзов. Татьяна Сергеевна Ступникова, переводившая на Нюрнбергском процессе и впоследствии издавшая книгу воспоминаний с витиеватым названием «Ничего кроме правды. Нюрнбергский процесс. Воспоминания переводчика», вспоминала, как однажды, буквально выдохшись во время работы, заглянула в столовую, чтобы перекусить.

Столовая была забита битком. И только за одним столиком одиноко сидел американский сержантик. «Наверное, дожидается своих и место занято», - подумала Татьяна Сергеевна, но… решила спросить разрешения присесть.

Американский военный, услышав вопрос на хорошем английском, поднял на неё недоуменный взгляд, а потом засуетился, предложив девушке поухаживать за ней. Он принёс Тане четыре стаканчика дефицитного мороженого.

За соседними столами угорали от смеха коллеги-переводчики, наблюдая за тем, как 35-летний американец с живыми, чуть глуповатыми глазами ухаживает за млеющей от удовольствия Ступниковой. Разговорились. Со слов сержанта в Нюрнберге ему «подкинули работёнку».

«Тань, ты куда села?!» — хохотнули в лицо Татьяне Сергеевне у входа в зал суда. — «А что такое?» — насторожилась она. — «Да так, ничего. Накормил тебя мороженым палач до отвала. Спасибо хоть сказала?».

***

В день казни нацисты умирали по-разному. Говорят, кого-то Вудс силком тащил по тринадцати ступеням эшафота, чтобы надеть на шею свою «фирменную» тринадцатиузловую петлю.

Приговорённых хотели вести со свободными руками, но Геринг, совершив самоубийство, всё переиграл. Боясь, что в последний момент осуждённые «соскочат» с приговора, закинув в свои рты ампулы с ядом, руки сковали наручниками, которые прямо на эшафоте были заменены крепкой тесьмой.

Лидеры Рейха встретили смерть мужественно. Рибентроп, стоя с петлёй на шее, коротко помолился за то, что когда-то Германия вновь будет единой и на Земле, наконец, наступит мир. Улыбчивый рейхсминистр юстиции Германии Ганс Франк поблагодарил персонал за хорошее обращение с ним, словно собирался покинуть эту не жизнь, а ресторан, не хватало только щедрых чаевых.

Артур Зейсс-Инкварт был серьёзен и выразил надежду на то, что казнь станет последним актом разыгравшейся трагедии Второй мировой. С именем Гитлера на устах умер только Юлиус Штрейхер. А Кальтенбруннер?

Взглянув на люк, который должен был открыться менее чем через минуту под его ногами, он бросил окружающим слова, традиционно посылаемые в Германии спускающимся на глубину шахтёрам.

«Счастливо выбраться!»

«Профессионализм» палача оказался «дутым». Джон Вудс, на поверку, оказался сущим идиотом, не сумевшим рассчитать ни длину верёвки, ни высоту эшафота.

В итоге агония некоторых приговорённых длилась до пятнадцати минут. Вместо того, чтобы умереть мгновенно от крушения шейных позвонков (что, обычно, бывает при падении с большой высоты с петлёй на шее), они умирали от удушья, многократно ударяясь о люк лицом и головой. Об этом свидетельствует посмертное фото Кейтеля, голова которого в крови.

И Вудсу опять пришлось вспомнить эту «тарзанку», которую он практиковал в Техасе. Но на этот раз он обхватывал ноги не банальных уголовников, а людей, чьи имена навсегда вошли в страшную историю ХХ века.

«Это была быстрая работа!»

Будет впоследствии самодовольно лгать горе-палач, распродавая… фрагменты верёвок, на которых трепетали нацисты в агонии. Желающих приобрести кусочек (короткий – подешевле, длинный – подороже!) нашлось очень много. Вудс, усмотрев ажиотаж, продавал «сувениры» втридорога. Сколотив капиталец, он умчался за океан с чувством хорошо выполненного долга.

Оригинальнее всего ушёл из жизни сам палач

Распространено мнение, что Вудс трагически погиб спустя всего 4 года в ходе ремонта электрокабеля. Но это не так. Погиб он, всё же, трагикомически.

В 1950 году в Сан-Антонио заменили виселицу электрическим стулом. Вудс выступил с инициативой увеличить напряжение в полтора раза. После «апгрейда» электрического стула, он, видимо, решил испытать, что чувствует приговорённый к смерти.

Джон сел на стул, играючи, предложил закрепить на конечностях электроды, а затем, обращаясь к помощнику, оказавшемуся ещё большим идиотом, чем он сам, отдал команду на подачу электричества. Что, собственно, тот и сделал.

Такая история.