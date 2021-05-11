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Деятельность «российских спецагентов» во Врбетице обернулась новыми проблемами для властей Чехии

Антон Мельников
11 мая, 2021 19:32
2 мин
Антон Мельников
11 мая, 2021 19:32
2 мин
Pixabay
Pixabay

Жители деревни Врбетице потребовали денежных компенсаций от властей Чехии из-за инцидентов со взрывами на складах боеприпасов в 2014 году. Сумма требования пострадавших исчисляется сотнями миллионов крон. Ранее чешские власти обвинили во взрывах сотрудников российских спецслужб.

«Физические и юридические лица, пострадавшие от взрывов складов боеприпасов во Врбетице, требуют от государства выплаты сотен миллионов крон (миллионы евро – прим.) компенсации», -сообщил представляющий интересы истцов адвокат Станислав Полчак.

Он пояснил, что основная часть требований сводится к тому, что работы по поиску и ликвидации остатков боеприпасов близ складов закончились только в прошлом году. Из-за этого значительная часть земельных участков была закрыта и владельцы не могли пользоваться ими и получать прибыль.

Также истцы недовольны тем, что в результате инцидента в районе Врбетице упали цены на недвижимость и снизился уровень благосостояния населения, передает «ТАСС».

Напомним, в апреле Прага обвинила Россию в причастности к взрыву во Врбетице. Республика выслала из столицы 18 российских дипломатов. В ответ на это Россия выдворила со своей территории 20 представителей Чехии. Позднее были обнародованы имена конкретных спецагентов РФ, которые считаются причастными ко взрыву.

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ТЕГИ
Чехия
Компенсации
Иск
Врбетице
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