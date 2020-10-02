Деятельность Алексея Навального не одобряет половина взрослого населения России

Фото: Алексей Навальный ля журнала «Шпигель» / Facebook

Половина опрошенных россиян не одобряют деятельность политика Алексея Навального, 20% одобряют, а еще 18% респондентов — ничего не слышали об оппозиционере. Соответствующие данные привоит «Левада-центр».

Согласно опросу, их тех, кто знаком с деятельностью политика, 31% относится к ней нейтрально. У 8% Навальный вызывает сочувствие, у 10% — неприязнь, еще у 10% — уважение.

Кроме того, социологи поинтересовались мнением россиян об отравлении оппозиционера. Из всех опрошенных об инциденте слышали 77% респондентов, 18% из которых внимаетльно следят за развитием ситуации.

Верят в то, что политика действительно отравили 33% россиян (треть из них считает, что за этим стоят российские власти), 55% — не верят в эту версию.

Исследование проводилось с 25 по 30 сентября по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше.

Ранее омские врачи, которых Навальный обвинил в содействии отравителям, решили не привлекать оппозиционера к ответственности за клевету.