Мы милосердны: Омские медики простили Навальному оскорбления главврача больницы

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Омские врачи, которых политик Алексей Навальный обвинил в содействии отравителям, не станут привлекать оппозиционера к ответственности за клевету. Соответствующее открытое письмо профсоюз медиков выпустил после заяления Навального о попытках убить его в омской больнице.

Врачи подчеркнули, что факт быстрой поправки политика лишний раз свидетельствует о том, что в Омске его жизнь была спасена.

«Только врачебное милосердие и понимание того, что пациент не так давно пережил непростой период в жизни, останавливают нас в самых жестких оценках сказанного и от процессуальных действий. Оскорбление нанесено не только докторам отдельно взятой больницы, но и всей Омской медицине», — сказано в письме.

Отметим, что изначально, после выхода из комы, Навальный благодарил российских пилотов и омских медиков за то, что они спасли его от неминуемой гибели. Однако затем в интервью изданию Spiegel политик заявил, что главный врач омской больницы покрывал действия отравителей, чтобы через 48 часов в его крови невозможно было обнаружить яд.