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Девушка Михаила Саакашвили начала переживать за его здоровье
15 октября, 2021 16:49
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Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look press
Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая, как выяснилось после задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили состоит с ним в отношениях, рассказала о его состоянии в тюрьме.
Ясько сообщила, что посетила политика в третий раз за время ареста. По ее словам, он чувствует себя «плохо, но по-боевому».
Украинский депутат рассказала, что «чувствует он себя слабым физически, но сдаваться не собирается», отметив, что идет уже третья неделя голодовки Саакашвили.
Ясько сказала, что переживает за здоровье Саакашвили, пишет «РИА Новости».
На Украине поблагодарили Грузию за арест «гастролера-афериста».
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