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Политика
На Украине поблагодарили Грузию за арест «гастролера-афериста»
15 октября, 2021 15:55
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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look press
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива поблагодарил Тбилиси за задержание бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
По его словам, власти Грузии все правильно сделали, приняв решение арестовать этого «гастролера-афериста». Это абсолютно справедливо по отношению к Саакашвили за его действия, пишут «Известия».
Кива написал в Facebook, что Грузия избавила Украину от расходов из государственного бюджета, «на содержание этого проходимца и шарлатана». На содержание Саакашвили тратятся десятки тысячи долларов, отметил он.
Митинг «Свободу Мише!» в поддержку Михаила Саакашвили в центре Тбилиси «разошелся».
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