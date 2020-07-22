Детский омбудсмен в Карелии раскритиковал суд за мягкое наказание для Юрия Дмитриева

Общество

Фото: Правозащитный центр «Мемориал»

Наказание в виде 3,5 лет в колонии строгого режима для главы карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева, признанного виновным по делу о насильственных действиях в отношении своей приемной дочери явно недостатсочное. С таким заявлением выступил детский омбудсмен в Карелии Геннадий Сараев.

По его словам, Дмитриев «осужден по очень тяжелой статье» и «три с половиной года заключения — это очень низкий порог наказания» для него. Сараев полагает, что защита Дмитриева воспользовалась тем, что суд был закрытым и оказала сильное давление на процесс.

«Защитники Дмитриева воспользовались тем, что суд был закрытым, как того требуют процессуальные нормы. В таких делах нужно ставить интересы ребенка, который подвергся насилию и пострадал, на первое место», — заявил омбудсмен в разговоре с РИА «Новости».

Дмитриев был арестован в 2016 году, суд против него начался 1 июня 2017 года. Дело завели после обнаружения у него ржавого обреза и фотографий приемной дочери в полуголом виде. На снимках ей было 3, 5 и 6 лет.

«Мемориал» считает дело против историка политическим. В 1997 году Дмитриев нашел захоронения репрессированных граждан СССР в Сандармохе и составил списки памяти репрессированных в 1930-40-е годы жителей Карелии. В защиту историка писали нобелевские лауреаты, зарубежные ученые и российские деятели культуры.

Сегодня Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. Вместе с тем, историк был оправдан по статьям о развратных действиях, изготовлении порнографии и хранении оружия. Адвокат Дмитриева заявил, что осужденный выйдет на свободу в ноябре этого года.