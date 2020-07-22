Исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева посадили

Общество

Петрозаводск говорит

Руководителя карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» историка Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 годам исправительной колонии строгого режима по делу о насильственных действиях в отношении своей приемной дочери. Об этом сообщил его адвокат Виктор Ануфриев после оглашения приговора.

Историк оправдан по статьям о развратных действиях, изготовлении порнографии и хранении оружия. Адвокат сообщил ТАСС, что Дмитриев должен выйти на свободу 12 сентября 2020 года. Позже он заявил, что историк выйдет из колонии в ноябре.

Дмитриев был арестован в 2016 году, суд против него начался 1 июня 2017 года. Дело завели после обнаружения у него ржавого обреза и фотографий приемной дочери в полуголом виде. На снимках ей было 3, 5 и 6 лет.

«Мемориал» считает дело против историка политическим. В 1997 году Дмитриев нашел захоронения репрессированных граждан СССР в Сандармохе и составил списки памяти репрессированных в 1930-40-е годы жителей Карелии. В защиту историка писали нобелевские лауреаты, зарубежные ученые и российские деятели культуры.

Ранее «Мемориал» требовал признать шедшего в Кремь шамана Александра Габышева политзаключенным. 22 июля его выписали из психдиспансера.