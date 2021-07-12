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Детский омбудсмен пожаловалась на нехватку психологов в школах
12 июля, 2021 08:36
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Есть много причин, почему психологов не хватает в российских школах - одна из них недостаток бесплатного обучения на эту профессию в вузах.
Как рассказала уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова, сейчас на 45 тыс. школ в России приходится около 28 тыс. психологов.
«Не хватает бюджетных мест в вузах? Давайте увеличивать! В регионах есть вузы, они должны быть чувствительны к этим запросам», - добавила детский омбудсмен в интервью «Известиям».
В мае бывший ученик казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев 11 мая открыл стрельбу в школе. Погибли десятки людей, многие были ранены. Это не первый случай в России подобной трагедии.
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