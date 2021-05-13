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Происшествия

«Слышу стреляет, стреляет...»: ученик рассказал о нападении на казанскую школу (ВИДЕО)

Артем Денисов
13 мая, 2021 05:24
2 мин
Артем Денисов
13 мая, 2021 05:24
2 мин
Tatarstan President Press Office/via Globallookpress.com
Tatarstan President Press Office/via Globallookpress.com

Ученик 8 «А» класса казанской школы Раиль, который получил травмы в результате нападения Ильназа Галявиева, рассказал о произошедшем.

По его словам, учительница оперативно среагировала на происходящее и сказала детям лечь на пол. «Сидим на уроке, вдруг слышим директор очень тревожно говорит: двери закрывать. Слышим вдруг учительница говорит: «Все на пол», ну мы и прячемся. Слышу один, другой, третий выстрел...», - сказал ученик.

«Слышу стреляет, стреляет... Потом затих секунд на десять, видимо, перезарядился и опять стрелять начал», - поделился своими воспоминаниями подросток. Раиля после нападения госпитализировали, позже его выписали из больницы, сообщает «Рен ТВ».

После кровавой бойне в казанской гимназии в интернете стали появляться недостоверные сообщения.

Как сообщили в пресс-службе главы Татарстана, фейковые сообщения уже начали проверять правоохранительные органы. Среди них были рассказы очевидцев, которые опровергались сотрудниками полиции.

Бывший ученик гимназии № 175 Ильназ Галявиев 11 мая открыл стрельбу в школе. На данный час известно о 10 погибших, 9 из которых - дети.

Ранее по теме:  Перечислены появившиеся после стрельбы в казанской школе фейки
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ТЕГИ
Школа
Убийство
Стрельба
Татарстан
Оружие
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