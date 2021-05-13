Перечислены появившиеся после стрельбы в казанской школе фейки

Происшествия

После кровавой расправы в казанской гимназии в интернете стали появляться недостоверные сообщения.

Как сообщили в пресс-службе главы Татарстана, фейки уже начали проверять правоохранительные органы. Среди них были рассказы очевидцев, которые опровергались сотрудниками полиции. Это информация о том, что стрелявших было несколько, тогда, как молодой человек действовал в одиночку.

Также недостоверными оказались сообщения о якобы подобных случаях в других школах и нехватке крови на станции переливания. Кроме того, в соцсетях тиражировались следующие аудиосообщения: «у меня знакомая работает на «скорой», она была внутри в школе, там на каждом этаже большое количество трупов». Такие аудио требуют отдельного внимания правоохранителей, проверки начались, отметили в пресс-службе, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось, в Казань с проверкой прибыли сотрудники центрального аппарата ФСБ России. Оказалось, что за обеспечение безопасности в школах Татарстана отвечал один оперативник, тогда, как обычно такие полномочия могут быть распределены между несколькими отделами.