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Происшествия

Перечислены появившиеся после стрельбы в казанской школе фейки

Артем Денисов
13 мая, 2021 04:01
2 мин
Артем Денисов
13 мая, 2021 04:01
2 мин
Tatarstan President Press Office/via Globallookpress.com
Tatarstan President Press Office/via Globallookpress.com

После кровавой расправы в казанской гимназии в интернете стали появляться недостоверные сообщения.

Как сообщили в пресс-службе главы Татарстана, фейки уже начали проверять правоохранительные органы. Среди них были рассказы очевидцев, которые опровергались сотрудниками полиции. Это информация о том, что стрелявших было несколько, тогда, как молодой человек действовал в одиночку.

Также недостоверными оказались сообщения о якобы подобных случаях в других школах и нехватке крови на станции переливания. Кроме того, в соцсетях тиражировались следующие аудиосообщения: «у меня знакомая работает на «скорой», она была внутри в школе, там на каждом этаже большое количество трупов». Такие аудио требуют отдельного внимания правоохранителей, проверки начались, отметили в пресс-службе, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось, в Казань с проверкой прибыли сотрудники центрального аппарата ФСБ России. Оказалось, что за обеспечение безопасности в школах Татарстана отвечал один оперативник, тогда, как обычно такие полномочия могут быть распределены между несколькими отделами.

Ранее по теме:  Бойня в Казани: за обеспечение безопасности в школах Татарстана отвечал один оперативник
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ТЕГИ
Школа
Стрельба
Казань
Фейки
Оружие
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