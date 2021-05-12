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Происшествия

Бойня в Казани: за обеспечение безопасности в школах Татарстана отвечал один оперативник

Артем Денисов
12 мая, 2021 23:18
2 мин
Артем Денисов
12 мая, 2021 23:18
2 мин
Tatarstan President Press Office/via Globallookpress.com
Tatarstan President Press Office/via Globallookpress.com

В Казань с проверкой прибыли сотрудники центрального аппарата ФСБ России.

Проверка касается вопросов профилактики стрельбы, а также вопросов безопасности в учебных заведениях. Как оказалось, за обеспечение безопасности в школах Татарстана отвечал один оперативник, тогда, как обычно такие полномочия могут быть распределены между несколькими отделами.

После событий в Керчи глава государства Владимир Путин дал поручение директору ФСБ Александру Бортникову разработать меры по предотвращению такого рода инцидентов в учебных заведениях. После этого в региональных главках появилась ежемесячная отчетность по профилактике преступлений, связанных с насилием в школах, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Напомним, родители учеников казанской школы № 175, в которой произошла стрельба, самостоятельно собирали деньги для оплаты охраны учебного учреждения.

Как сообщила мать пережившего трагедию шестиклассника Кристина, родители подписывали договор с частным охранным предприятием, после чего собирали денежные средства.

Ранее по теме:  Под видом благотворительности: мать ученика назвала сумму сборов на охрану казанской школы
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Дети
Школа
Убийство
Стрельба
Казань
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