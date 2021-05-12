Под видом благотворительности: мать ученика назвала сумму сборов на охрану казанской школы

Происшествия

Родители учеников казанской школы № 175, в которой произошла стрельба, самостоятельно собирали деньги для оплаты охраны учебного учреждения.

Как сообщила мать пережившего трагедию шестиклассника Кристина, родители подписывали договор с частным охранным предприятием, после чего собирали денежные средства. Все это проходило под видом благотворительности для школы. Как отметила женщина, на охрану собирали «около 500 рублей за учебный за девять месяцев учебы».

По словам Кристины, ее сын перенес нападение на школу непросто. Физически он в порядке, что не скажешь о моральном состоянии - к психологам ребенок пойдет 12 мая, сообщает телеканал «360».

Как ранее сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, дети, пострадавшие при стрельбе в казанской школе находятся в подавленном состоянии. В настоящее время с ними работают психологи.