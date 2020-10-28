Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Дерзкая выходка врачей в Омске сойдёт им с рук

Антон Мельников
28 октября, 2020 18:35
2 мин
у
Pixabay

Врачей, которые привезли больных коронавирусом к дверям Минздрава в Омске, не будут наказывать.

Пресс-секретарь губернатора Омской области Алина Атаманенко сообщила, что сегодня должна завершиться проверка обстоятельств происшествия с врачами скорой помощи.

«Чисто по-человечески вряд ли их накажут. Это же системный сбой. Губернатор об этом говорил, что произошла заминка в системе госпитализации и наша задача сейчас оперативно перестроить систему так, чтобы таких ситуаций не возникало. Эта ужасающая история не должна повториться», - рассказала пресс-секретарь.

При этом Атаманенко отметила, ситуация окончательно разъяснится, когда завершится проверка.

«Чем это закончится, станет ясно сегодня вечером, край – завтра утром. Александр Леонидович (губернатор региона) сказал, сегодня завершить эту историю. Он сам в ручном режиме проводит совещания. Ситуация из ряда вон выходящая, это вопиющий случай», - добавила Атаманенко.

Замминистра Минздрава Анастасия Малова уже отстранена от работы, отмечает Telegram-канал «Подъём».

Напомним, вчера несколько машин скорой помощи привезли больных с коронавирусом к зданию Минздрава в Омске. Врачи пошли на такой шаг из-за того, что в больницах города кончились места, хотя местные власти заявляли о том, что мест достаточно.

темы
Омск
врачи
Омская область
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!