Дерзкая выходка врачей в Омске сойдёт им с рук

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Врачей, которые привезли больных коронавирусом к дверям Минздрава в Омске, не будут наказывать.

Пресс-секретарь губернатора Омской области Алина Атаманенко сообщила, что сегодня должна завершиться проверка обстоятельств происшествия с врачами скорой помощи.

«Чисто по-человечески вряд ли их накажут. Это же системный сбой. Губернатор об этом говорил, что произошла заминка в системе госпитализации и наша задача сейчас оперативно перестроить систему так, чтобы таких ситуаций не возникало. Эта ужасающая история не должна повториться», - рассказала пресс-секретарь.

При этом Атаманенко отметила, ситуация окончательно разъяснится, когда завершится проверка.

«Чем это закончится, станет ясно сегодня вечером, край – завтра утром. Александр Леонидович (губернатор региона) сказал, сегодня завершить эту историю. Он сам в ручном режиме проводит совещания. Ситуация из ряда вон выходящая, это вопиющий случай», - добавила Атаманенко.

Замминистра Минздрава Анастасия Малова уже отстранена от работы, отмечает Telegram-канал «Подъём».

Напомним, вчера несколько машин скорой помощи привезли больных с коронавирусом к зданию Минздрава в Омске. Врачи пошли на такой шаг из-за того, что в больницах города кончились места, хотя местные власти заявляли о том, что мест достаточно.