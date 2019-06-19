Кто держит в кулаке земли русские?

Государство изобретает 401-й сравнительно честный способ отъема земли у граждан. Очередной креативный законопроект Государственной Думы, в случае, если он будет принят, предоставит удобную возможность забирать землю у граждан, если на ней обнаружится окурок или, не приведи Господь, будет расти нескошенная трава.

Законодательные инициативы разработаны в унисон с последними директивами главы российского государства, направленными, разумеется, на обеспечение безопасности населения страны.

В годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС, 26 апреля 2019 года, Владимир Путин подписал указ «О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края».

Напомним, весной текущего года в Забайкалье произошли пожары, в результате которых сгорели порядка 100 жилых домов, что привело к получению травм более чем у 30 проживающих в регионе граждан. Общий ущерб пробил отметку в 600 млн рублей.

Нынешние меры противодействия пожарам (штраф до 5000 рублей за сжигание сухой травы в лесополосе) более не сдерживают население от намеренной порчи самого ценного отечественного ресурса — земли русской.

Это очень удобный случай для того, чтобы включить репрессивную машину, придумав очередной карающий законопроект для простолюдинов, уснувших с бычком на своих пяти сотках.

Закон правильный. Надо поддержать и всесторонне содействовать его продвижению и скорейшему принятию. Земля в России никогда не принадлежала и не могла принадлежать откровенному сброду.

Провозглашённый 101 год назад лозунг «Земля крестьянам!», который большевики заимствовали у эсеров, обернулся полным бесправием этих самых крестьян, коллективизацией, голодомором, колхозами, расстрелами и другими ужасами, которые предложила населению так никогда и не покаявшаяся за свои преступления страна.

Притомившись от власти большевиков и поставив точку в оголтелой советской истории, Россия явила нам не менее уникальную капиталистическую модель экспроприации земли у населения.

Наша страна занимает первую строчку в общемировом рейтинге государств, где концентрация общественного дохода стремительно прогрессирует. Но, разумеется, не на счетах и не в наволочках граждан, а в рамках высшей социальной группы.

Пока Госдума кошмарит отказывающихся приводить в порядок свои пять соток дачников, Forbes публикует презабавную статистику.

8 млн гектар русской земли сконцентрированы в руках 20 самых богатых семей. И возглавляет этот хит-парад ползучей земельной экспроприации Александр Николаевич Ткачёв, бывший министр сельского хозяйства Российской Федерации, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степени.

Его семейству, совершившему беспрецедентную и головокружительную земельную экспансию в Краснодарском крае, принадлежит русской земли всего лишь на $1 млрд.

«Досье»

Александр Николаевич известен русскому народу, как человек, губернаторствовавший в Краснодарском крае долгих 14 лет, а потом ещё три с лишним года возглавлявший российское сельскохозяйственное ведомство.

Ткачёв родился в 1960 году. В возрасте 30 лет он стал директором Выселковского комбикормового завода (Краснодарский край), сменив на этом посту… собственного отца, который перешёл в разряд заместителей своего сына. То был 1990-й — последний полный год советской эпохи. Новая ошеломляющая эра подкралась на мягких кошачьих лапах.

Уже в 1991 году Александр Николаевич в экстренном порядке вышел из КПСС, закопав партбилет в плодородной краснодарской земле, ответившей ему «беспрецедентными всходами» на ниве всеобщей пандемии дикого капитализма.

Набор действий по обогащению семьи Ткачёвых был до боли не оригинален. Приватизация завода путём скупки ваучеров у населения, которые, после 74 лет советской власти не знали, что делать с ценными бумагами — сходить «до ветру» или выменять их на бутылку водки?

А также присоединение к холдингу находящихся на грани клинического банкротства предприятий, которые оказывались в столь плачевном состоянии не без активной помощи краснодарских скупщиков — владельцев заводов, газет, пароходов, именуемых на Кубани не иначе, как Ткачами.

Лихие 90-е диктовали особые условия развития агрохолдинга. И когда прогрессировать было особенно трудно, модель поведения руководителей перспективного, вчера ещё социалистического, предприятия была в чём-то схожей с моделью поведения легендарных Цапков.

Да-да, тех самых Цапков, которые уже в наше время были воспеты в бандитских сериалах и приговорены к длительным срокам лишения свободы.

От участи Цапков спасло своевременное вхождение во власть. «А в чём разница-то?» – спросит не сведущий или не слишком искушённый читатель. Как в чём? Власть экспроприирует имущество граждан по закону, принятому Госдумой, а банда — по беспределу. Читай — с властью не делясь. Вот тебе и вся разница.

Хозяйственник. Политик. Патриот.

В риторике высказывавшегося за социалистический путь России агробизнесмена — нет-нет! — да и проскальзывала червоточинка, выдающая ментальную схожесть с коллегами-Цапками. Стремительно двигавшегося в высшие эшелоны власти чиновника кто-то упрекал в откровенном цинизме. Было это, когда чиновник рекомендовал недовольному своей получкой медработнику уволиться и пойти разгружать вагоны.

Ну, а кто-то в приверженности идеям 1940-х о чистоте расы. Происходило это в тот момент, когда Александр Ткачёв, встав под лозунги «Кубань для кубанцев» говорил о том, что «на Кубани нет места для цыган, турок-месхетинцев, курдов».

Чем отличается лозунг «Кубань для кубанцев» от экстремистского и включённого в соответствующие запретные списки фашистского клича «Россия для русских», за произнесение которого в сочетании с поднятой под углом в 45 градусов рукой можно получить «двушечку +»?

Это никому так и не стало ясно. Ведь правозащитные организации, осмелившиеся открыть рот против «Кубанского атамана № 1», были оперативно ликвидированы.

Ткачёв уверенно переизбирался краснодарским электоратом, защищал кандидатскую, а потом и докторскую диссертацию. Когда его положение становилось шатким, ставил вопрос о доверии и получал ответ, согласно которому уровень доверия этому человеку уходил во-о-о-н туда — за горизонт.

Устав от губернаторства, Ткачёв пошёл в федеральные министры. Ну, а куда ещё идти с таким багажом и уровнем доверия?

«Мама подарила»

Но, оказалось, даже в российском кабинете министров есть понятия, за грани которых выходить не рекомендуется. В 2016 году Ткачёв сдал декларацию, в которой были указаны лишь 5,6 млн рублей годового дохода, а в конце 2017 оказалось, что миллионов заработано в сто раз больше — 548,2.

Как так? Министерство финансов сориентировалось быстро и придумало легенду, от которой в гомерический аут отправились бы даже самые искушенные поклонники творчества недавно ушедшего из жизни мастера комедии Георгия Данелия. Оказалось, что…

«Мать Александра Николаевича Ткачёва передала сыну в доверительное управление пакет ценных бумаг, которые составили ключевую часть годового полумиллиардного дохода министра».

И тем, кто пытался показывать немытым пальцем на этого практически святого человека, пришлось закрыть свой рот.

«За аграрное лобби!»

Урегулировав вопрос, министр сельского хозяйства России Александр Николаевич Ткачёв даже станцевал на борту самолёта с пресс-секретарём премьер-министра Натальей Александровной Тимаковой и вице-премьером Аркадием Владимировичем Дворковичем, в кадре провозгласившим тост «За аграрное лобби!»

Вскоре Дворкович перестал быть вице-премьером, Ткачёв министром, Тимакова пресс-секретарём. И почему, спрашивается, это произошло? Досадно. С министерским портфелем пришлось расстаться. Но зато, как выяснил Forbes, Александр Ткачёв и его семья являются самыми крупными держателями территории под названием Россия.

«Агрокомплексу» принадлежат 649 000 га, которые стоят 68,5 млрд рублей. Это очень большой отрыв от «Степи» Владимира Евтушенкова с его «убогими» 412 000 га стоимостью 45,6 млрд рублей. Но это уже другая история центростремительного успеха в «русском стиле».

Да. Forbes знает всё. Одного не знает. Или стесняется напомнить? Ещё 1 декабря 2011 года в пронзительной исповеди о своём успехе телеведущему Владимиру Соловьёву Александр Николаевич категорически отмёл слухи о каких-то принадлежащих ему владениях, сказав:

— Если кто-то найдёт у меня так называемые латифундии, то пусть заберёт их себе.

Налетай, братва?

Такая история.