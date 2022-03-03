Депутаты всех фракций Мособлдумы обратились с призывом сплотиться вокруг армии и президента РФ
Депутаты всех фракций Московской областной Думы обратились к гражданам с призывом сплотиться вокруг армии и президента России Владимира Путина.
Политики убеждены, что объявленная российским лидером специальная военная операция на Украине нацелена «на восстановление мирной жизни в Донбассе и защиту наших граждан».
«Защитим наших людей от нацизма и свою страну от врага. Проявим солидарность всех слоев общества и всех граждан нашего Отечества. Своих не бросаем!» - говорится в заключительной части обращения депутатов.
Документ не вызвал противоречивых чувств, его в Мособлдуме поддержали единогласно.
Председатель законодательного однопалатного органа под столицей Игорь Брынцалов отметил, в свою очередь, что часть россиян стала жертвами вражеской военной пропаганды, оказавшись в потоке лжи и фейков, поэтому сейчас так важно показать всему миру, что страна решения Путина поддерживает беспрекословно.
Призыв политиков опубликован в Telegram-канале «Осторожно, новости».
Ранее в Кремле сообщили, что Путин «заряжается» поддержкой россиян, поэтому верит в спецоперацию на Украине.