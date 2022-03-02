Почему Владимир Путин верит в спецоперацию на Украине и что придает ему сил?
Поддержка президента России Владимира Путина со стороны жителей нашей страны «придает сил». Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, в настоящее время уровень поддержки действующего лидера РФ и принимаемых им решений на Украине вскочил. Власти это видят, поскольку слышат от народа определенные слова и видят неназванные Песковым действия, подтверждающие его высказывание.
«Подобное единение вокруг президента в такой нелегкий и ответственный момент - это очень важно, это придаёт нам силы», - заключил пресс-секретарь Путина.
Его речь на эту тему опубликована в Telegram-канале «Вы слушали маяк».
Ранее в Кемеровской области решили поддержать действия Путина на Украине переименованием региона. В названии появится буква Z.