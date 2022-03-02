«Z — знак поддержки бойцов»: название Кузбасса будут писать через Z в поддержку спецоперации
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил о том, что в регионе стартовала акция в поддержку решения президента РФ Владимира Путина начать спецоперацию на Украине.
По его словам, теперь название субъекта в официальных материалах областного правительства будет писаться «КуZбасс».
«Z — в первую очередь знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества. КуZбасс — Zа Родину», - пояснил Цивилев.
Он отметил, что в то время как парни из России спасают украинцев от националистов, наша страна и Кемеровская область в том числе, столкнулись с экономическими проблемами на фоне введения санкций против РФ. Кроме того, на граждан морально давят со всех сторон, а информационное поле завалено фейками. Вот он и решил поддержать Кремль переименованием региона, передает РИА Новости.