Депутаты подняли тему обязательной компенсации вкладов времен СССР

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Комитет Госдумы по финансовому рынку в очередной раз напомнил об обязательной компенсации вкладов, помещенных до 20 июня 1991 года в Сбербанке, и вкладов в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года. Об этом сообщил председатель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

О компенсации вкладов вспомнили перед отчетом правительства. По словам депутатов, из-за остутствия законов и источников обеспечения выплату компенсации переносят ежегодно с 2003 года, пишет «Интерфакс».

Восстановление прежних сбережений должно производиться на основании стоимости одного долгового рубля. Действие закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», предусматривающего перевод сбережений в долговые обязательства, постоянно приостанавливается.

В конце 2018 года сообщалось о подготовке законопроекта об урегулировании долгов. Его детали не раскрывали.

Согласно расчетам, последствия перевода сбережений в долговые обязательства государства в 2020 году оцениваются в 45,4 трл рублей.

Ранее Пенсионный фонд напомнил о праве граждан на надбавку к пенсии за работу в период существования СССР.