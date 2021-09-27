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Депутат подтвердил проблемы со здоровьем у Явлинского после выборов
27 сентября, 2021 12:51
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Anton Belitsky/Global Look Press
Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин рассказал о самочувствии основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского. Ранее стало известно, что он попал в больницу в средне-тяжелом состоянии.
По словам Митрохина, состояние Явлинского не вызывает опасений - он находится у лечащего врача.
«По моей информации, никакого тяжелого состояния, как пишут некоторые СМИ, у него нет», - сказал политик РИА Новости.
Он добавил, что, «скорее всего», основатель партии в ближайшее время выйдет на связь.
Ранее сообщалось, что 69-летний Явлинский попал в больницу из-за проблем с сердцем. Это произошло после думских выборов. Напомним, его партия участвовала в парламентских выборах, но не прошла в Госдуму.
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