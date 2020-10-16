Депутат нашел конспирологию в «вечной» «дистанционке» школьников

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Переход на дистанционное обучение школьников — явление временное.

«Представление о том, что всех собираются перевести на дистанционное обучение на все времена — это конспирология», — сообщил первый зампред Комитета по образованию и науке Госдумы Олег Смолин, сообщает «Национальная служба новостей».

Напомним, согласно исследованию портала SuperJob, треть жителей Москвы не согласна с решением главы города Сергея Собянина по поводу школьников. По распоряжению мэра, ученики младших классов вернулись на обучение в школы, при этом старшеклассники остались на дистанционном обучении.