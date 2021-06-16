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Депутат Госдумы пытался вызвать дождь в Зауралье с помощью заговоров
16 июня, 2021 11:00
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Виктор Лисицын/Global Look Press
Депутат Государственной Думы Александр Ильтяков придумал, как решить проблему с засухой в Курганской области. Политик облетел накануне вечером Зауралье на самолёте и записал видеообращение, в котором он «вызывает дождь».
«Дождя! Дождя надо нам! Дождя! Сельское хозяйство... Срочно-срочно. Дай Бог», — сказал Ильтяков и перекрестился.
Видеозапись опубликована в группе депутата в соцсети ВКонтакте «Сделано многое — предстоит еще больше».
Ранее стало известно, за что президент РФ Владимир Путин может «отчитать» лидера США Джо Байдена.
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