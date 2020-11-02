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Граждане Узбекистана смогут заработать до 100 долларов, если будут передвигаться пешком.

Власти Узбекистана будут выплачивать тем, кто за сутки прошёл более 10 тысяч шагов, по 3 тысячи сумов (порядка 24 рублей). Поощрение за пешую ходьбу смогут получить граждане от 18 лет. Соответствующее постановление подписал президент страны Шавкат Мирзиеев. Таким образом власти хотят усилить борьбу с COVID-19.

Кроме ежедневных выплат, каждый месяц городских рекордсменов по пройденным шагам будут премировать дополнительными тридцатью долларами. Те, кто наберет больше всего шагов по области, получат порядка 50 долларов. Рекордсмены страны смогут заработать за пешие прогулки до 100 долларов.

Для отслеживания результатов по набранным шагам будет создан отдельный сайт.

Ранее в Минздраве Узбекистана заявляли, что самый эффективный способ защиты от COVID-19 – здоровый образ жизни. Министр здравоохранения Алишер Шадманов сообщал, что взрослые гораздо легче переносят коронавирус, если они правильно питаются и физически активны, передаёт Telegram-канал «Подъём».

Ранее стало известно, что россиянам угрожает новый штамм коронавируса из Европы.