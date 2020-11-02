Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Деньги за физкультуру: Уроженцы Узбекистана смогут заработать с помощью собственных ног

Антон Мельников
2 ноября, 2020 21:48
2 мин
Pixabay
Pixabay

Граждане Узбекистана смогут заработать до 100 долларов, если будут передвигаться пешком.

Власти Узбекистана будут выплачивать тем, кто за сутки прошёл более 10 тысяч шагов, по 3 тысячи сумов (порядка 24 рублей). Поощрение за пешую ходьбу смогут получить граждане от 18 лет. Соответствующее постановление подписал президент страны Шавкат Мирзиеев. Таким образом власти хотят усилить борьбу с COVID-19.

Кроме ежедневных выплат, каждый месяц городских рекордсменов по пройденным шагам будут премировать дополнительными тридцатью долларами. Те, кто наберет больше всего шагов по области, получат порядка 50 долларов. Рекордсмены страны смогут заработать за пешие прогулки до 100 долларов.

Для отслеживания результатов по набранным шагам будет создан отдельный сайт.

Ранее в Минздраве Узбекистана заявляли, что самый эффективный способ защиты от COVID-19 – здоровый образ жизни. Министр здравоохранения Алишер Шадманов сообщал, что взрослые гораздо легче переносят коронавирус, если они правильно питаются и физически активны, передаёт Telegram-канал «Подъём».

Ранее стало известно, что россиянам угрожает новый штамм коронавируса из Европы.

темы
здоровье
деньги
коронавирус
Узбекистан
пешеходы
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!