России угрожает новый штамм коронавируса из Европы

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Роспотребнадзор заявил, что в России может появиться новый штамм коронавируса, известный как 20A.EU1. По информации ведомства, сейчас он широко распространён в Европе, однако в России пока не обнаружен.

Первоначально 20A.EU1 был обнаружен у сельскохозяйственных рабочих в Испании. По мере ослабления карантинных мер и открытия границ, вирус разошёлся по Европе, его зафиксировали как минимум в 12 странах. Сейчас 20A.EU1 добрался до Гонконга и Новой Зеландии, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Согласно заявлению Роспотребнадзора, в России 20А.ЕU1 пока не выявлен, но «с учетом трансграничной мобильности населения и естественных процессов вытеснения одних вариантов вируса другими», может начать циркулировать в стране.