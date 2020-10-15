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Деньги с «прилипшим» на них COVID-19 могут стать источником распространения инфекции

Артем Денисов
15 октября, 2020 23:07
2 мин
деньги
Фото: pixabay.com

Стало известно, как долго COVID-19 сохраняется на монетах и купюрах, заражая человека.

Так, вирус сохраняет свою способность инфицировать на монетах три часа, а на денежных купюрах - сутки. Таковы данные Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Как сообщили в Роспотребнадзоре, деньги могут стать источником распространения инфекции. Как оказалось, за один час количество жизнеспособного вируса на поверхности монет уменьшается в 100 раз, в то время как на поверхности денежных купюр - в 10 раз.

Эксперты рекомендуют обработать руки антисептиком или тщательно помыть их с мылом после каждого расчета наличными, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, рост заболеваемости CIVID-19 в России продолжится еще как минимум три недели.

Это оптимистический прогноз. Согласно негативному сценарию, переломный момент наступит до Нового года.

По словам вирусолога, пока прогнозировать пик невозможно, однако, перелом случится до Нового года.

темы
эпидемия
деньги
коронавирус
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