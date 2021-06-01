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Деньги «неизвестного происхождения»: доходы Кадырова за два года выросли более чем в 50 раз
1 июня, 2021 12:16
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Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Globallookpress
Доходы главы Чечни Рамзана Кадырова за два года выросли более чем в 50 раз - с 7,5 до 381,1 млн рублей. Источник денег он не указывает.
Суммарно за 2020 год Кадыров заработал больше, чем губернаторы 9 регионов, обратили внимание «Открытые медиа». На втором месте по доходам - глава Марий Эл Александр Евстифеев. Он получил в 4,5 раза меньше Кадырова - 84,7 млн рублей.
«Аутсайдер» среди отчитавшихся о доходах управленцев - руководитель Калмыкии Бату Хасиков. Он получил за год 1,2 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Кадыров в 2020 году увеличил доходы по сравнению с 2019-м в 2,5 раза. Годом ранее он задекларировал около 148 млн рублей.
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