Год наплакал: доходы Рамзана Кадырова за год выросли в 2,5 раза

Политика

В прошлом году глава Чечни Рамзан Кадыров заработал более 381 миллион рублей, это на 233 миллиона рублей больше, чем в 2019 году. Об этом сообщается на сайте главы и правительства Чеченской республики.

В данных декларации сообщается, что Кадыров является владельцем жилого дома площадью 2 344,3 кв. м и двух земельных участков.

В совместном владении главы республики, его жены и 12 несовершеннолетних детей имеется жилой дом площадью 300 кв. м. Что касается личного транспорта, то об этом ничего не указывается, пишет ТАСС.