«Дельта» шагает по планете: индийский штамм захватил ещё одну страну
В текущем месяце вариант коронавируса «дельта» обогнал другие штаммы и стал доминирующим в Соединенных Штатах. Об этом сообщил американский Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
По оценкам специалистов, в настоящее время более половины пациентов с коронавирусом заразилось именно вариантом «дельта». Доля таких инфицированных составляет 52%. На втором месте штамм «альфа», которым заразилось 29% инфицированных. Еще 9% заражено вариантом «гамма».
CDC отмечет, что в отдельных штатах более 80% пациентов заражается именно «дельтой». Такая доля этого штамма фиксируется в Канзасе, Айове, Миссури и на Среднем Западе, уточняют «Известия».
Ранее стало известно, что штамм «дельта» вытеснил конкурирующий вариант и начал доминировать в Германии.