«Дельта» штамм победил конкурента и захватил еще одну страну
Штамм коронавируса «дельта» впервые вытеснил вариант вируса «альфа» и стал доминирующим в Германии. Такие данные следуют из доклада института Роберта Коха при немецком Минздраве.
«С конца июня 2021 года дельта-вариант с долей распространения 59% стал доминирующим штаммом коронавируса в Германии», - говорится в докладе института.
Институт пояснил, что в начале 2021 года в Европе был преимущественно распространён вариант «альфа». Теперь же его вытеснил штамм «дельта». Который также известен ка индийский штамм.
По оценкам института, в данный момент в Германии две трети пациентов с коронавирусом заражены именно штаммом «дельта». Оставшаяся треть инфицирована «альфой».
В докладе подчёркивается, что всего за неделю число случаев инфицирования «дельтой» выросло с 37% до 59%. Ранее о таком сценарии предупреждал министр здравоохранения Йенс Шпан. Он предсказывал, что в июле индийским штамм станет в стране доминирующим, отмечает «ТАСС».
Ранее инфекционист рассказал о коварном свойстве штамма «дельта».