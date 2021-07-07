«Обходит наши иммунные барьеры»: коварное свойство штамма «дельта» раскрыто инфекционистом
Штамм коронавируса «дельта», также известный как индийский штамм, обладает коварным свойством. Вначале он может незначительно сказываться на здоровье пациента, в том числе, показатели здоровья зараженного могут говорить о благополучном течении болезни. Уже после, по прошествии недели, пациенту может потребоваться госпитализация. О такой особенности «дельты» рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Он пояснил, что если заразившийся «дельтой» человек не получил «стартовую» терапию, то ситуация может оказаться упущенной. При отсутствии первичной терапии значительно возрастает риск того, что пациент «может попасть в больницу после видимого периода благополучия, на 7-8 день после начала болезни». Тимаков пояснил, что такое свой индийского варианта вируса объясняется тем, что инфекция «обходит наши иммунные барьеры».
Инфекционист также отметил, что часто организм человека часто не воспринимает индийский штамм как настоящую инфекцию сразу. Из-за этого иммунитет реагирует не вовремя, передаёт РИА «Новости».
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