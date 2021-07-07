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Наука и медицина
Риски вакцинации от COVID в жару оценила врач
7 июля, 2021 13:43
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фото: pixabay
Главврач больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко предупредила россиян о том, что в жару не рекомендуется делать прививку от коронавирусной инфекции, пишут РИА Новости.
Как отметила медик, вакцинироваться желательно в менее жаркую погоду. Кроме того, в назначенный день прививки и после нее не нужно нагружать организм физическими упражнениями, а также гулять под жаркими солнечными лучами.
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