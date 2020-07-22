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Дело Михаила Ефремова о пьяном ДТП лежит в Пресненском суде

Лилия Караева
22 июля, 2020 12:41
1 мин
Михаил Ефремов
Vk.com/mihailefremov

Дело актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, поступило в Пресненский суд Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Дата заседания по делу еще не назначена. Судья, который будет вести процесс, не известен, пишет Lenta.ru.

Ранее прокуратура утвердила обвинение в конечном виде. Ефремов обвиняется в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы - такой срок запросит прокурор.

Доказано, что будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, 8 июня во время движения в сторону Нового Арбата он превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, утратив ориентиры границ проезжей части. Его машина Jeep Grand Cherokee Overland врезалась в автомобиль Granta ВИС 234900, водитель которого погиб от многочисленных повреждений.

темы
Москва
суд
Михаил Ефремов
1 мин