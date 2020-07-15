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Дела сестер Хачатурян поступили в московские суды

Артем Денисов
15 июля, 2020 02:04
1 мин
убийство
Фото: Unsplash

Уголовные дела, по которым проходят сестры Хачатурян, зарегистрированы в судебных инстанциях Москвы.

Их будет рассматривать Мосгорсуд и Бутырский суд. Первый будет рассматривать дело в отношении двух старших сестер, которых обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Слушание дела третьей сестры, которая на момент совершения преступления была несовершеннолетней, пройдет в Бутырском суде. Будет рассматриваться вопрос о ее принудительном медицинском лечении, сообщает РИА Новости.

Ранее Генеральная прокуратура выразила несогласие с предъявленным обвинением и отказалась его утверждать, указав не необходимость квалификации содеянного как самообороны. При этом органы следствия в итоге решили не изменять текст обвинения, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что против отца сестер Хачатурян Михаила Хачатуряна посмертно могут завести уголовное дело по статьям об истязаниях и действиях сексуального характера.

темы
убийства
суд
уголовное дело
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