Дегтярев предложил снизить «неприемлемый тариф» за услуги ЖКХ в Хабаровском крае

Общество

фото: Wikipedia

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить тарифы на коммунальные услуги для жителей региона и проверить компании, у которых есть проблемы с поставкой топлива для предприятий ЖКХ.

По словам Дегтярева, жители не могут платить исключительно из-за высоких тарифов. «Я людей понимаю, тариф неприемлемый для многих... Нам здесь надо подумать, обратиться за дополнительной дотацией... Людей волнуют цены», - сказал врио губернатора на совещании по вопросам ЖКХ.

Дегтярев встал на защиту неплательщиков, заявив, что у них нет денег на жизнь, не говоря уже об оплате ЖКХ, пишет «РИА Новости».

Ранее новый глава Хабаровского края Михаил Дегтярев во время стрима в Instagram ответил своим критикам, что не уйдет с поста врио губернатора, «потому что работать надо». Он пообещал, что, если уволенного губернатора Сергея Фургала оправдают, он уедет.