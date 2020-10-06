Дефицит не грозит. В Подмосковье начнут штамповать маски до 3 млн штук в день

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В Подмосковье задумались об увеличении производства медицинских масок. В настоящее время на 16 предприятиях выпускают 2,27 миллионов масок в день, но есть резервные мощности, которые позволяют увеличить их создание до 3,09 миллионов штук. То есть в случае необходимости объем производства может вырасти на 36%.

Пока же региональное производство полностью удовлетворяет спрос на медицинские маски в России, более того, их экспортируют за рубеж, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Цена у производителя за одну единицу товара составляет 7,53 рубля.

Кроме того, ведомство активно следит за работой не только производителей одноразовых масок, но и компаний, занимающихся выпуском остальных средств индивидуальной защиты: бахил, шапочек, перчаток, защитных костюмов и т.д. Всего под пристальным вниманием министерства находятся 26 предприятий.

Ранее сообщалось, что россияне ударились в панику и бросились скупать маски и лимоны.