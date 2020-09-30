Россияне ударились в панику и бросились скупать маски и лимоны

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В России отмечается резки спрос на медицинские маски, перчатки, имбирь и лимон — более чем на треть в сентябре по сравнению с августом, следует из данных оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

По словам специалистов, с весны текущего года фиксируется регулярный и цикличный характер закупок средств индивидуальной защиты. Как правило, граждане активно приобретают маски и перчатки в моменты получения аванса, а затем и заработной платы.

Как сообщила исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина, повышение спроса на маски и перчатки может быть связано прежде всего с тем, что власти вновь начали вводить ограничительные меры, пишут «Известия».

Тем временем, в российском маркетплейсе Wildberries на прошлой неделе зафиксировали рост числа заказов москвичей на одноразовые маски. По сравнению с неделей ранее, спрос вырос на 101%, на многоразовые маски — на 48%, на перчатки — на 78% и на 61% — на кожные антисептики. Также рост на эти товары фиксируется по всей России.

Фиксирует рост спроса и маркетплейсе Ozon: продажи медицинских масок выросли на 117% по сравнению со средненедельными показателями сентября и на 25% по сравнению с показателем неделей ранее.