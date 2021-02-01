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Дедовщина вынудила украинского солдата перейти на сторону ДНР

Дмитрий Байков
1 февраля, 2021 15:01
1 мин
Дмитрий Байков
1 февраля, 2021 15:01
1 мин
1
Wikipedia

Регулярные поборы и насилие вынудили рядового Вооруженных сил Украины перейти на сторону ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Басурин рассказал, что военнослужащий вышел на связь с представителями республики накануне побега. Он сообщил ополченцам о царящей в ВСУ дедовщине. 28 января он совершил переход на подконтрольную ДНР территорию.

Украинский солдат сообщил о еще двух военнослужащих, которые оставили позиции ВСУ, пишет «Lenta.ru».

На Украине заявили о скором обострении ситуации в Донбассе.

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