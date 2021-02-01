На Украине заявили о скором обострении ситуации в Донбассе

Политика

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил о возможном обострении ситуации в Донбассе. Такое мнение политик высказал в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Кравчука, заявления глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника о будущем этих территорий с Россией приведет к обострению ситуации.

Кравчук отметил, что тезисы, прозвучавшие на форуме в Донецке: «матушка Россия, забери нас к себе», не оставляют возможности для мирного решения конфликта в Донбассе, пишет «РИА Новости».

Украина может «разойтись по швам» сшитым «дедушкой Лениным» в 1918 году.