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На Украине заявили о скором обострении ситуации в Донбассе

Дмитрий Байков
1 февраля, 2021 08:48
1 мин
Дмитрий Байков
1 февраля, 2021 08:48
1 мин
1
Flickr

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил о возможном обострении ситуации в Донбассе. Такое мнение политик высказал в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Кравчука, заявления глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника о будущем этих территорий с Россией приведет к обострению ситуации.

Кравчук отметил, что тезисы, прозвучавшие на форуме в Донецке: «матушка Россия, забери нас к себе», не оставляют возможности для мирного решения конфликта в Донбассе, пишет «РИА Новости».

Украина может «разойтись по швам» сшитым «дедушкой Лениным» в 1918 году.

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