«Давайте себя пожалеем»: Сергей Собянин обратился к москвичам по волнующей всех теме

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Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы в связи с пандемией. Он призвал горожан активнее вакцинироваться.

Обращение опубликовано на персональном сайте Собянина.

«Если вы еще не сделали прививку, задумайтесь над этими словами», - заявил градоначальник и прикрепил видео со встречи с активистами под названием «Давайте себя пожалеем. О ходе вакцинации от COVID-19».

Он отметил, что в стационарах Москвы находятся девять тысяч заболевших. Собянин констатировал медленные темпы вакцинации - прививку получили около 1,3 миллионов москвичей.

Ранее Собянин честно ответил, рассматривалось ли полное закрытие Москвы из-за коронавируса.