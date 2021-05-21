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«Давайте себя пожалеем»: Сергей Собянин обратился к москвичам по волнующей всех теме
21 мая, 2021 10:09
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы в связи с пандемией. Он призвал горожан активнее вакцинироваться.
Обращение опубликовано на персональном сайте Собянина.
«Если вы еще не сделали прививку, задумайтесь над этими словами», - заявил градоначальник и прикрепил видео со встречи с активистами под названием «Давайте себя пожалеем. О ходе вакцинации от COVID-19».
Он отметил, что в стационарах Москвы находятся девять тысяч заболевших. Собянин констатировал медленные темпы вакцинации - прививку получили около 1,3 миллионов москвичей.
Ранее Собянин честно ответил, рассматривалось ли полное закрытие Москвы из-за коронавируса.
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