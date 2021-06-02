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Дания отказывается пускать российских болельщиков на матч Евро-2020
2 июня, 2021 12:59
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Rafal Rusek/Keystone Press Agency/Global Look press
Дания отказалась пустить российских болельщиков на матч Евро-2020, который пройдет в Копенгагене 21 июня.
Российский футбольный союз (РФС) обратился с просьбой к УЕФА помочь с допуском российских болельщиков на матч Россия – Дания.
Власти Дании ответили, что исключений из действующих ограничений на въезд в страну ни для кого делать не будут.
РФС выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией и подал официальную жалобу в УЕФА, отметив, что Россия принимает всех болельщиков, сообщает телеграм-канал «RT».
В Польше футбольные болельщики попытались освистать российский гимн.
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