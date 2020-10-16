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COVID-19 в Севастополе: туристов без отрицательного теста запретили селить в отели

Артем Денисов
16 октября, 2020 05:10
1 мин
коронавирус
Фото: pixabay.com

Власти Севастополя запретили гостиницам селить людей, которые не имеют при себе отрицательного теста на COVID-19.

Он должен быть сделан не ранее, чем за пять дней до заселения. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, запрещается проведение всех зрелищных и культурных мероприятий (за исключением спортивных), проводимых на воздухе, с количеством участников не более 50.

Также в городе закрывают все кинотеатры и театры, передает РИА «Новости Крым».

Тем временем, крымские ученые создали вакцину от коронавирусной инфекции. Она абсолютно оригинальна, так как состоит из одного олигонуклеотида, который сразу несет активатор врожденного иммунитета. Также он сообщил, что ее можно принимать интроназально, то есть вдыхать.

темы
коронавирус
Севастополь
отели
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