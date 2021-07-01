Чунга-Чанга: в России зимы станут бесснежными
В России может стать редкостью снег в зимний перерод.
Как заявил замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова Владимир Семенов, так, среднесуточные температуры в это время года в Москве достигнут нулевой отметки. Как считает эксперт, континентальность климата в России постепенно понижается в связи с потеплением. Как следствие, сокращается разница температур зимой и летом. Климат в стране движется «в сторону умеренности», отмечает Семенов.
Нулевые отметки зимой в Москве стоит ждать через 30–40 лет. При этом дневные температуры днем будут составлять плюс 3 градуса, а ночью −3.
Как считает эксперт, глобальное потепление также грозит появлением в России торнадо и смерчей, сообщает телеканал «360».
Как сообщалось, глобальное потепление способствует повышению уровня Мирового океана. При этом возникает опасность ухода под воду некоторых территорий.