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Туристы в районе пляжа Алексино в Новороссийске увидели красное Черное море. Необычный феномен фиксируется третий раз за год - окрашивание воды замечали в январе и в октябре.

Вода приобрела темно-красный цвет из-за водорослей. Опасности для людей она не представляет - это явление достаточно частое на территории Краснодарского края, заверили власти.

Видеоролик с феноменом красного Черного моря опубликован в Instagram. Подписчики в комментариях заявили, что подобное явление было в прошлом году. Кто-то отмечал, что не видел такого с рождения.

«Раньше этого безобразия не наблюдалось. Что-то в экологии не так, как было. Мидии пропали, медузы развелись, водоросли покраснели», — пишут россияне.

В конце октября мэр Новороссийска Игорь Дяченко заявил, что вода окрасилась из-за водорослей и поводов для беспокойства нет. По его словам, макрофиты не токсичны и не вредны для здоровья людей.

Ранее в Черном море заметили нехарактерное бурление.