Что стоит за планами российского государства ежегодно выплачивать «многодетный» капитал по 100 тысяч?
Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила ввести «многодетный» капитал. Зачем нужна такая мера?
Семьям с детьми захотели выплачивать по 100 тыс. рублей ежегодно. Речь идет о домохозяйствах, где воспитываются трое и более несовершеннолетних. Деньги будут выплачивать до 18 лет или до окончания очного обучения в вузе.
Волынец объяснила телеканалу «360», что за счет «многодетного» капитала страна выйдет из демографического кризиса.
«У нас сейчас демографический кризис идет, и только через стимулирование многодетности мы можем надеяться на то, что мы выберемся из демографической ямы», — заявила общественница.
Волынец направила предложение в Минтруда и вице-премьеру Татьяне Голиковой. Она понадеялась, что обращение найдет поддержку.
Ранее президент России Владимир Путин поручил начислить новые выплаты семьям с детьми.