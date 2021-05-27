Что кроме ракеты может взлететь в «Роскосмосе»? Ответ - зарплата Рогозина

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За 2020 год доходы главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина увеличились почти в 2 раза, по сравнению с годом предыдущим. Такие данные следуют из опубликованных на сайте «Роскосмоса» сведений о доходах сотрудников.

В 2019 году задекларированный доход главы госкорпорации составил 44,1 миллиона рублей. В 2020 году – 83,1 миллиона рублей.

В собственности у Рогозина значится советский автомобиль «Волга», эндуро-мотоцикл BMWR1200GS, жилой дом площадью в 782 кв. метров и участок земли в 2,5 тыс. кв. метров.

Представители госкорпорации пояснили, что такой рост доходов главы «Роскосмоса» связан с тем, что в 2020 году он получил две премии, передаёт РИА «Новости».