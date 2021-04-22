Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Суд не стал лишать Дмитрия Рогозина его «любимого» дела. Он продолжит «радовать» россиян

Антон Мельников
22 апреля, 2021 17:39
2 мин
Антон Мельников
22 апреля, 2021 17:39
2 мин
Youtube / Вечерний Ургант
Youtube / Вечерний Ургант

Суд отказался запрещать главе госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину вести социальные сети, в частности размещать посты в Twitter.

Мещанский суд Москвы рассмотрел иск одного из москвичей, который работает в рекламной сфере. В своем обращении мужчина выразил обеспокоенность имиджем «Роскосмоса».

Он заявил, что поведение Рогозина в интернет-пространстве вредит российской космической отрасли и наносит ущерб репутации. В частности, рекламщик указывал на неоднозначные «каламбуры» главы госкорпорации в соцсети Twitter и размещение на официальном сайте «Роскосмоса» песен и стихов личного сочинения Рогозина.

В иске мужчина попросил суд запретить главе «Роскосмоса» публично говорить на темы, которые не связанны напрямую с его обязанностями. В том предлагалось запретить Рогозину использовать государственные ресурсы для размещения его сочинений.

Рассматривать обращение московского рекламщика Мещанский суд отказался. Согласно заявлению, мужчина и его рекламное агентство не может представлять в суде интересы всех граждан РФ. Поэтому, пока что Рогозин, вероятно, продолжит оставлять одиозные комментарии и поэтические сочинения от лица российского космоса.

Тем не менее, москвич «не сдался» и планирует зарегистрировать общественную организацию, чтобы снова попытаться защитить имидж российской космической отрасли, сообщил Telegram-канал Mash.

Поделиться
ТЕГИ
Роскосмос
Дмитрий Рогозин
Суд
Испанский стыд
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!