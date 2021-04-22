Суд не стал лишать Дмитрия Рогозина его «любимого» дела. Он продолжит «радовать» россиян

Политика

Суд отказался запрещать главе госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину вести социальные сети, в частности размещать посты в Twitter.

Мещанский суд Москвы рассмотрел иск одного из москвичей, который работает в рекламной сфере. В своем обращении мужчина выразил обеспокоенность имиджем «Роскосмоса».

Он заявил, что поведение Рогозина в интернет-пространстве вредит российской космической отрасли и наносит ущерб репутации. В частности, рекламщик указывал на неоднозначные «каламбуры» главы госкорпорации в соцсети Twitter и размещение на официальном сайте «Роскосмоса» песен и стихов личного сочинения Рогозина.

В иске мужчина попросил суд запретить главе «Роскосмоса» публично говорить на темы, которые не связанны напрямую с его обязанностями. В том предлагалось запретить Рогозину использовать государственные ресурсы для размещения его сочинений.

Рассматривать обращение московского рекламщика Мещанский суд отказался. Согласно заявлению, мужчина и его рекламное агентство не может представлять в суде интересы всех граждан РФ. Поэтому, пока что Рогозин, вероятно, продолжит оставлять одиозные комментарии и поэтические сочинения от лица российского космоса.

Тем не менее, москвич «не сдался» и планирует зарегистрировать общественную организацию, чтобы снова попытаться защитить имидж российской космической отрасли, сообщил Telegram-канал Mash.