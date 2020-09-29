Что будет с не привитыми от коронавируса учителями рассказали в Минпросвещения

Фото: pixabay.com

Учителей в России не будут отстранять от уроков или увольнять за отказ поставить вакцину от коронавируса, заявили в Минпросвещения.

Вопрос в министерство об увольнении или отстранении педагогов направил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. «Увольнение или отстранение от работы сотрудника образовательного учреждения за отказ от иммунизации от COVID-19, отказ от сдачи тестов на коронавирус и на антитела в ТК РФ не предусмотрено», — следует из ответа Минпросвещения, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, депутаты Госдумы работают над законопроектами, гарантирующими педагогам 56 дней отпуска и повышенную зарплату. Нормы об удлиненном отпуске и досрочном выходе на пенсию существовали в Советском Союзе.

Ранее российские педагоги рассказали, как можно вычислить плохого учителя.