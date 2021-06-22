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Что будет с Черчесовым после поражения российской сборной сообщили в РФС
22 июня, 2021 06:00
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
В Российском футбольном союзе считают, что результаты сборной страны по футболу на Евро-2020 являются неудовлетворительными.
При этом глава РФС Александр Дюков считает, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно.
«Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно», — сказал он.
Дюков поблагодарил болельщиков за поддержку.
При этом главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил причины поражения. По его мнению, «результат не сложился», пишут «Известия».
Сборная России по футболу проиграла датчанам 4:1 на поле в Копенгагене. На этом россияне вылетают с ЕВРО-2020, заняв четвертое место в группе B.
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